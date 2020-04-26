2020-04-26T14:44:05+03:00
Происшествия

За сутки жители Воронежской области потреяли из-за мошенников 470 тысяч рублей

Подозреваемых ищут
Елена ФЕДЯШЕВА
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Полицейские просят не доверять незнакомцамПолицейские просят не доверять незнакомцамФото: из архива «КП»
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Шестеро жителей Воронежской области стали жертвами мошенников за минувшие сутки и лишились в общей сложности 470 тысяч рублей. Один из них – 76-летний воронежец. Некто позвонил ему на телефон и представился сотрудником безопасности банка. А дальше – как под копирку: убедительный рассказ об угрозе сбережениям на банковской карте, предложение защитить деньги, несколько действий под диктовку собеседника… В результате деньги и в самом деле исчезли. 260 тысяч.

По заявлению дедушки полицейские возбудили уголовное дело и начали поиски мошенников. Жителям региона в очередной раз напоминают о необходимости быть бдительными, не доверять рассказам неизвестных людей по телефону и не сообщать им свои персональные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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