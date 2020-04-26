2020-04-26T11:27:30+03:00
Происшествия

Под Воронежем в лобовом столкновении с «Ладой» разбился мотоциклист

Авария произошла в Новоусманском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Водитель легковушки попал в больницуВодитель легковушки попал в больницуФото: из архива «КП»
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В субботу, 25 апреля, около 17.30 на дороге «М-4 «Дон»-Малая Приваловка-граница Липецкой области» в Новоусманском районе, 35-летний местный житель на мотоцикле «Ямаха» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Приора» под управлением 36-летнего жителя Нижнедевицкого района.

Полученные в результате ДТП травмы оказались смертельными для водителя двухколесного транспорта. Водитель легковушки также получил различные телесные повреждения и попал в больницу.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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