Новая неделя в Воронеже начнется с дождя и похолодания

26 Апр 2020 2020-04-26T16:43:53+03:00

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Теплые и солнечные выходные позволили воронежцам поверить в приход весны, но погода снова приготовила неприятный сюрприз. В понедельник, 27 апреля, в городе и области снова похолодает. Днем, судя по прогнозам, будет около 9 градусов тепла, ночью – не выше +5. При этом ожидается пронзительный холодный ветер – до 18 метров в секунду и промозглый дождь.

Во вторник, 28 апреля, днем столбики термометра поднимутся до отметки +10, ночью будет +4. Но ветер и дождь прекратятся.

Погода пойдет на поправку уже в среду. 29 апреля потеплеет до 19 градусов с плюсом. В четверг и пятницу потепление продолжится. В эти дни при переменной облачности ожидается до 22 градусов тепла. Почти лето!

ИСТОЧНИК KP.RU