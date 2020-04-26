2020-04-26T16:43:53+03:00
Общество

Новая неделя в Воронеже начнется с дождя и похолодания

К радости горожан, непогода будет непродолжительной
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Потеплеет уже к средеПотеплеет уже к средеФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

Теплые и солнечные выходные позволили воронежцам поверить в приход весны, но погода снова приготовила неприятный сюрприз. В понедельник, 27 апреля, в городе и области снова похолодает. Днем, судя по прогнозам, будет около 9 градусов тепла, ночью – не выше +5. При этом ожидается пронзительный холодный ветер – до 18 метров в секунду и промозглый дождь.

Во вторник, 28 апреля, днем столбики термометра поднимутся до отметки +10, ночью будет +4. Но ветер и дождь прекратятся.

Погода пойдет на поправку уже в среду. 29 апреля потеплеет до 19 градусов с плюсом. В четверг и пятницу потепление продолжится. В эти дни при переменной облачности ожидается до 22 градусов тепла. Почти лето!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 26 апреля достигло 57 человек
В Воронеже, выравнивая газон, бульдозер повредил деревья
В Воронеже иномарка сбила на «зебре» женщину и поехала дальше
Из-за коронавируса воронежских заключенных перевели на удаленное обучение
Новая неделя в Воронеже начнется с дождя и похолодания
В центре Воронежа на дороги начали наносить разметку
За сутки жители Воронежской области потеряли из-за мошенников 470 тысяч рублей
В Воронеже началось строительство быстровозводимой инфекционной больницы
В Воронежской области в столкновении с иномаркой погибла пассажирка ВАЗа
Под Воронежем в лобовом столкновении с «Ладой» разбился мотоциклист
В Воронежской области 25 новых случаев коронавируса
Школьники на "удаленке" отправились в путешествие по местам боев за Воронеж
На виадуке в Воронеже идут работы по усилению фундамента опор
В Воронежской области на 25 апреля с подозрением на коронавирус изолировали еще пять человек
В Воронеже 21-летний мошенник «торговал» лекарственными препаратами
В Воронежской области до 42 выросло число выздоровевших от коронавирусу на 25 апреля