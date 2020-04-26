В Воронежской области 25 новых случаев коронавируса

26 Апр 2020 2020-04-26T10:32:22+03:00

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По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на воскресенье, 26 апреля, в Воронежской области зарегистрировали 25 новых случаев болезни. Только двое из них прибыли из Москвы и Санкт-Петербурга, остальные не покидали региона.

Среди новых заболевших три ребенка. Их возраст 9 месяцев, 5 и 10 лет. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа.

Вместе с новыми случаями общее количество заболевших коронавирусом на сегодня составило 338 человек. 42 человека выздоровели и выписаны. Восемь жителей региона с подтвержденным диагнозом, в сожалению, умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU