Школьники на "удаленке" отправились в путешествие по местам боев за Воронеж

26 Апр 2020 2020-04-26T09:48:01+03:00

фото со страницы "Активисты д\о "Росток" МБОУ "СОШ с УИОП №13" Вконтакте

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В Воронеже стартовало шестидневное виртуальное путешествие по местам боев за Воронеж «Там, где была война. Боевое кольцо», которое организовали школьники 13-ой школы Воронежа, финалисты проекта РДШ «Я познаю Россию - 2019» Кирилл Черных, Екатерина Дронова и Софья Ильина.

Путешествие по местам боевой славы проходит с 25 по 30 апреля. А проследить за маршрутом, который пройдет через четыре района: Репьевский, Хохольский, Семилукский и Нижнедевицкий, можно по карте, где отмечены населенные пункты, где шли бои. Ежедневно в 15.00 виртуальные экскурсоводы публикуют рассказ о каждом из них.

Участниками путешествия могут стать все желающие школьники от 4 до 10 класса. Для этого надо подписаться на группу Активисты д\о "Росток" МБОУ "СОШ с УИОП №13" ВКонтакте. Читайте сообщения, выполняйте задания, делайте репост записи на своей странице Вконтакте.

30 самых активных участников при первой возможности отправятся в реальное путешествие и увидят все своими глазами.

ИСТОЧНИК KP.RU