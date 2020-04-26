На виадуке в Воронеже идут работы по усилению фундамента опор
В мэрии рассказали, как продолжается реконструкция путепровода
фото с сайта мэрии Воронежа
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По состоянию на 25 апреля на виадуке на улице 9 Января проводятся работы по усилению фундамента опор №№2,6 и 7. С этой целью осуществляется разработка котлована, армирование, монтаж опалубки и бетонирование.
Одновременно с этим бригада разрабатывает грунт из существующего конуса насыпи у крайней опоры №1 и проводит устройство железобетонной рубашки на подпорной стенке.
На пятой опоре началось устройство буронабивных свай. На опорах №№1,2,6,7 и 8 этот этап работ завершен.
ИСТОЧНИК KP.RU