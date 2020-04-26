На виадуке в Воронеже идут работы по усилению фундамента опор

26 Апр 2020 2020-04-26T08:49:23+03:00

В мэрии рассказали, как продолжается реконструкция путепровода

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По состоянию на 25 апреля на виадуке на улице 9 Января проводятся работы по усилению фундамента опор №№2,6 и 7. С этой целью осуществляется разработка котлована, армирование, монтаж опалубки и бетонирование.

Одновременно с этим бригада разрабатывает грунт из существующего конуса насыпи у крайней опоры №1 и проводит устройство железобетонной рубашки на подпорной стенке.

На пятой опоре началось устройство буронабивных свай. На опорах №№1,2,6,7 и 8 этот этап работ завершен.

ИСТОЧНИК KP.RU