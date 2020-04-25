2020-04-25T20:12:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области на 25 апреля с подозрением на коронавирус изолировали еще пять человек

Под наблюдением на дому по-прежнему остаются 2 954 человека
Олег ИВАНОВ
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В Воронежской области число человек, изолированных в медорганизациях с подозрением на коронавирус, выросло 381. Это данные регионального оперативного штаба на 25 апреля 20:00. День назад это число составляло 376 - то есть за сутки госпитализировали еще пять воронежцев.

Под наблюдением на дому остаются 2 954 жителей Воронежской области - за сутки это число не изменилось

Всего диагноз Covid-19 подтвердился в 313 случаях. 25 апреля официально подтвердили заражение у 22 человек. Как сообщили в региональном оперативном штабе все они, кроме одного пациента, не покидали пределов региона.

Опять же 25 апреля стало известно, что выздоровели и выписаны уже 42 человека. Умерли - восемь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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