2020-04-25T19:23:38+03:00
Происшествия

В Воронеже 21-летний мошенник «торговал» лекарственными препаратами

Он собирал деньги с заказчиков, но ничего им не давал взамен
Олег ИВАНОВ
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42-летний воронежец на популярном сайте нашел объявление о продаже лекарственных препаратов. Цена была заманчивой. Мужчина связался с продавцом и выяснил, что для оформления заказа необходимо полностью оплатить его стоимость.

Немного поколебавшись, воронежцев перечислил 25 тысяч рублей. В указанный срок он ожидал свою покупку. Однако ничего не пришло, а продавец перестал выходить на связь.

Делом занялись оперативники. Но эта одна их тех историй, когда мошенника удалось вычислить. Его задержали в его же квартире. Лекарствами «торговал» 21-летний воронежец. В ходе обыска, в его жилище в Левобережном районе полицейские изъяли ноутбук и сим-карты. Теперь парню предстоит ответить по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Молодой человек сейчас ждет решения суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему светит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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