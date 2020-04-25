Аналитики сообщили о росте цен на жилье в Воронежской области

25 Апр 2020 2020-04-25T16:58:59+03:00

Если сравниваться с предыдущим кварталом, то цены на «первичку» и «вторичку» соответственно выросли на 3% и на 0,7% Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

При этом стоимость повышается как на новые квартиры, так и те, в которых уже успели пожить

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В первом квартале 2020 года на первичном рынке жилья Воронежской области стоимость одного квадратного метра квартир составила 48,9 тысячи рублей, на вторичном – 47,4 тысячи рублей. Такие данные 24 апреля приводит пресс-служба Воронежстата.

Если сравниваться с предыдущим кварталом, то цены на «первичку» и «вторичку» соответственно выросли на 3% и на 0,7%.

Напомним, недаво Наталия Колесникова, президент ассоциации «Гильдия Риэлторов Черноземья», рассказывала «КП-Воронеж» о том, что в первую неделю после экономического скачка количество сделок в новостройках все же увеличилось на 15%, и повышенный спрос на них пока продолжает держаться. Подробнее о региональном рынке недвижимости вы сможете прочесть в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU