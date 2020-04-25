Полмиллиона рублей потерял воронежец, пытаясь получить максимальный кэшбэк

25 Апр 2020 2020-04-25T15:40:09+03:00

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Что может сделать любую покупку привлекательнее? Конечно, кэшбек! Это, если вы не знаете, поощрительная система от банков, которая позволяет возвращать несколько процентов от платежа назад на счет.

Многие воронежцы заводят по несколько банковских карт, чтобы расплачиваться ими в разных местах и получать максимальную выгоду. Например, один банк начисляет больше бонусов за покупки в продуктовых, другой - в автомастерских, третий - за оплату ЖКХ.

Вот только из-за желания получить максимальный кэшбек 55-летний житель Советского района потерял около полумиллиона рублей. Воронежцу позвонил «сотрудник банка» и рассказал, что мужчине должны начислить бонусы, так как он часто бесконтактно расплачивается своей картой в магазинах.

Радостный воронежец рассказал мошеннику данные четырех пластиковых карт разных банков, а также свои персональные данные. И стал ждать. В итоге с его счетов списали около 500 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию. Но удастся ли скоро поймать мошенника?

ИСТОЧНИК KP.RU