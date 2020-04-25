Новое расписание Платоновского фестиваля в Воронеже появится в середине мая
Новое расписание десятого Платоновского фестиваля будет объявлено 12 мая. Ранее в пресс-службе правительства Воронежской области 24 апреля сообщили, что культурный форум пройдет с 14 по 28 сентября.
Во время беседы худрука арт-форума Михаила Бычковаи губернатора региона Александра Гусева стало известно, что при необходимости фестивалю будет оказана дополнительная финансовая и организационная поддержка.
В конце марта объявили об отмене всех массовых мероприятий в Воронежской области до 1 июля 2020 года. Позже организаторы сообщили, что мероприятие переносится на осень 2020-го. Купленные ранее билеты на спектакли и концерты будут действительны. Многие участники форума уже дали предварительное согласие на перенос своих выступлений.
Изначально Платоновфест должен был пройти в Воронеже с 5 по 21 июня. С его программой вы можете ознакомиться в нашем материале по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU