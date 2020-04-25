За месяц в Воронеже выросли цены на гречку, сахар, туалетную бумагу и швейные машины

25 Апр 2020 2020-04-25T12:45:38+03:00

Вероятно, эта статистика отражает тот спрос, что появился с приходом коронавируса

Изменить размер текста: A A

В марте по сравнению с предыдущим месяцем продукты в нашем регионе в среднем подорожали на 1,4%. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Воронежстата.

Сильнее всего выросли цены на свежие помидоры - в 1,3 раза. Подорожали пшеничная мука, охлажденные и замороженные куры, овощи, гречневая крупа, сахара (на 4-19,9 %). Аналитики отмечают, что снизились цены на рыбное филе, мороженую неразделанную рыбу, апельсины и свежие огурцы (на 2,9–11,6 %).

Стоимость минимального набора продуктов питания при этом оценили в 3536 рублей. Это на 2,7% больше, чем в декабре 2019-го.

Непродовольственные товары за месяц поднялись в цене в среднем на 0,6%.

Подорожали утюги, туалетная бумага, фотоаппараты, швейные машины, флеш-накопители USB, мониторы для настольных компьютеров. Одновременно отмечено снижение цен на газовое моторное топливо, металлочерепицу, сотовые телефоны, шины для легковых автомобилей.

- По группе медицинских товаров на 3,2 - 5% выросли цены на индапамид, троксерутин, линекс, комбинированные анальгетики, ртутные медицинские термометры, левомеколь, настойку пустырника, сульфацетамиди таурин, - отмечает Воронежстат.

Услуги также стали дороже по сравнению с предыдущим месяцем - на 0,5%.

По данным аналитиков, возросла годовая стоимость полисов добровольного страхования легковых автомобилей от стандартных рисков (КАСКО), абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, плата за проезд в плацкартных вагонах скорых фирменных поездов дальнего следования(на 2-11,3 %).

На 8,6-12,7% снизилась стоимость полета в салоне экономического класса самолетов и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU