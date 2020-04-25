Безработный воронежец напал на пенсионера в лифте
60-летний пенсионер, видимо, заскучал на самоизоляции. Вечером 22 апреля он вышел на улицу встретить супругу с работы. Присел на лавочке возле своей многоэтажки по улице 60-ой Армии. Но, не дождавшись, пенсионер решил вернуться домой один - примерно в 19.30 он пошел в подъезд.
Следом увязался мужчина. Пока не закрылась дверь лифта, незнакомец забежал внутрь. Оказавшись один на один с пенсионером он силой отобрал кошелек - там было 3400 рублей. После грабитель ушел. Благо, пенсионер догадался поскорее обратиться в полицию.
Оперативники задержали грабителя на улице Хользунова. Им оказался 35-летний безработный. Мужчина ранее уже был судим за квартирную кражу. Живет он в Северном микрорайоне. Свою вину грабитель признал.
Возбуждено уголовное дело - часть 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Сам налетчик сейчас находится в изоляторе.
ИСТОЧНИК KP.RU