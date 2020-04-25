В Воронеже после столкновения «Лады» и «Ниссана» госпитализировали мужчину

25 Апр 2020 2020-04-25T10:33:00+03:00

Водитель отечественной легковушки не справился с управлением и выехал на «встречку»

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24 апреля примерно в 17.26 на Ленинском проспекте столкнулись «Лада Приора», «Ниссан Экстрейл» и «ЗАЗ».

По предварительным данным, 37-летний водитель отечественного автомобиля ехал в сторону переулка Ольховый. Но мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ниссан Экстрейл». За рулем иномарки был 35-летний местный житель. После чего уже «Ниссан» по инерции улетел в припаркованный автомобиль «ЗАЗ».

- В результате ДТП водитель «Лады» доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В регионе за прошедшие сутки всего зарегистрировано 88 ДТП, из них в областном центре - 65, на федеральных трассах - 2, в районах области – 21. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU