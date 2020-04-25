2020-04-25T08:57:36+03:00
Общество

Воронежцы ищут работу в WhatsApp и «Вконтакте»

Оказалось, что для трудоустройства горожане все чаще используют необычные методы поиска вакансий
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мы учимся жить и работать на самоизоляции. В это время нужны нетрадиционные инструменты для поиска работы - социальные сети, мессенджеры и чат-боты. Пользуются ли ими для поиска вакансий жители Воронежской области, выяснила служба исследований hh.ru.

Оказалось, что у пятой части соискателей региона (22%) есть опыт поиска работы в социальных сетях и мессенджерах.

- Около 5% соискателей Воронежской области поделились, что ищут работу в WhatsApp, 7% – в «Вконтакте». О том, что им приходилось искать работу в Telegram, рассказали 7%, еще 5% искали место трудоустройства на Facebook, - комментирует руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter Алёна Манохина.

Чаще это касается сфер «Искусство/Развлечения/Масс-медиа», «Туризм/Гостиницы/Рестораны», а также «Маркетинг/Реклама/PR».

Чат-ботов для поиска работы использовали 11% респондентов региона. Чаще других такой опыт отмечали представители рабочих профессий - 23%, соискатели сферы «Домашний персонал» (21%) и «Спорт/Индустрия красоты» (21%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За месяц в Воронеже выросли цены на гречку, сахар, туалетную бумагу и швейные машины
Безработный воронежец напал на пенсионера в лифте
В Воронеже после столкновения «Лады» и «Ниссана» госпитализировали мужчину
Коронавирус в Воронеже: 25 апреля болезнь выявили еще у 22 человек
Из-за угрозы коронавируса в общежитии ВГТУ изолировали более 100 студентов
Минтранс увеличило поставку низкопольных автобусов в Воронеж
Воронежцы ищут работу в WhatsApp и «Вконтакте»
Подробности аварии на Шишкова: друг в друга врезались шесть машин, один водитель ранен
Губернатор Воронежской области призвал чиновников все свободные от работы компьютеры отдать бедным семьям
В Воронежской области изолированных с подозрением на коронавирус стало на 41 человека больше
В Воронежской области выплаты по 5 тысяч рублей получили 6 тысяч матерей
В Воронеже из-за крупной аварии образовалась большая пробка
В Воронежской области разбойник, напавший на старушку, оказался вором, которого искали два года
В Воронеже легендарный экстремальный прыгун со скал вынужден работать грузчиком