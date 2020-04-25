Воронежцы ищут работу в WhatsApp и «Вконтакте»

25 Апр 2020 2020-04-25T08:57:36+03:00

Оказалось, что для трудоустройства горожане все чаще используют необычные методы поиска вакансий

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Мы учимся жить и работать на самоизоляции. В это время нужны нетрадиционные инструменты для поиска работы - социальные сети, мессенджеры и чат-боты. Пользуются ли ими для поиска вакансий жители Воронежской области, выяснила служба исследований hh.ru.

Оказалось, что у пятой части соискателей региона (22%) есть опыт поиска работы в социальных сетях и мессенджерах.

- Около 5% соискателей Воронежской области поделились, что ищут работу в WhatsApp, 7% – в «Вконтакте». О том, что им приходилось искать работу в Telegram, рассказали 7%, еще 5% искали место трудоустройства на Facebook, - комментирует руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter Алёна Манохина.

Чаще это касается сфер «Искусство/Развлечения/Масс-медиа», «Туризм/Гостиницы/Рестораны», а также «Маркетинг/Реклама/PR».

Чат-ботов для поиска работы использовали 11% респондентов региона. Чаще других такой опыт отмечали представители рабочих профессий - 23%, соискатели сферы «Домашний персонал» (21%) и «Спорт/Индустрия красоты» (21%).

ИСТОЧНИК KP.RU