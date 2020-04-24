2020-04-24T20:40:53+03:00
Происшествия

Подробности аварии на Шишкова: друг в друга врезались шесть машин, один водитель ранен

ДТП привело к большой пробке на этой воронежской улице [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВ
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По предварительным данным, водитель "семерки" сделал "паровозик" из нескольких машин и сам попал а больницу.По предварительным данным, водитель "семерки" сделал "паровозик" из нескольких машин и сам попал а больницу.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
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В полиции дали информацию по аварии на улице Шишкова. Оказалось, что в нее попали шесть машин. Напомним, из-за ДТП часть улицы встала в большой пробке.

- По предварительным данным, в 17.10 у дома № 132 22-летний водитель «семерки» врезался в «Лексус», которым рулил 35-летний мужчина. А дальше случился так называемый «паровозик»: «Лексус» ударил «Фольксваген-Джетта», которым управлял 32-летний водитель. Немецкая иномарка толкнула «десятку» (ею рулил 31-летний мужчина). Та в свою очередь врезалась в «Ладу-Ларгус» (водителю 47 лет). И наконец, эта отечественная машина столкнулась с «шестеркой», которой рулил 20-летний парень. В результате этой масштабной аварии в больницу отвезли предполагаемого ее виновника – молодого человека, управлявшего «семеркой». Все водители машин, попавших в ДТП, - воронежцы. В обстоятельствах и причинах аварии продолжают разбираться наши сотрудники, - пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На данный момент пробка на улице Шишкова рассосалась. Специализированный сервис Яндекса оценивает ситуацию на дорогах Воронежа в 1 балл. Это означает, что они практически свободны.

Авария на улице Шишкова 24 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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