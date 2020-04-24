Губернатор Воронежской области призвал чиновников все свободные от работы компьютеры отдать бедным семьям
А также нуждающимся в них учителям
Изменить размер текста:
На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу губернатор Воронежской области Александр Гусев поддержал инициативу властей Новоусманского района. Там решили все свободные от работы компьютеры передать учителям и ученикам для занятий онлайн.
- Нужно провести проверку всей компьютерной техники в областных органах исполнительной власти и подведомственных учреждениях, и свободную, незадействованную, передать в семьи, у которых нет возможности ее купить. Если есть такая проблема у учителей – то и им, - заявил глава области.
ИСТОЧНИК KP.RU