Губернатор Воронежской области призвал чиновников все свободные от работы компьютеры отдать бедным семьям

24 Апр 2020 2020-04-24T20:06:40+03:00

А также нуждающимся в них учителям

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На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу губернатор Воронежской области Александр Гусев поддержал инициативу властей Новоусманского района. Там решили все свободные от работы компьютеры передать учителям и ученикам для занятий онлайн.

- Нужно провести проверку всей компьютерной техники в областных органах исполнительной власти и подведомственных учреждениях, и свободную, незадействованную, передать в семьи, у которых нет возможности ее купить. Если есть такая проблема у учителей – то и им, - заявил глава области.

ИСТОЧНИК KP.RU