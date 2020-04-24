2020-04-24T19:24:52+03:00
Общество

В Воронежской области выплаты по 5 тысяч рублей получили 6 тысяч матерей

Власти региона утверждают, что региональный маткапитал дали всем, кто числился в базе данных соцзащиты
Юрий КОЗЛОВ
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После рождения новых детей готовится еще почти сотня сертификатов на получение маткапитала.После рождения новых детей готовится еще почти сотня сертификатов на получение маткапитала.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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24 апреля на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу руководитель департамента социальной защиты области Ольга Сергеева рассказала о выплатах регионального материнского капитала. По ее данным, по 5 тысяч рублей получили 6 тысяч семей – все, кто имели право на эти выплаты. С появлением на счет новых младенцев список пополняется, уже готовятся почти сотня сертификатов на получение маткапитала.

Ольга Сергеева также сообщила о том, как поддерживают жителей области во время режима самоизоляцию. Она заявила, что завершается доставка первых 10 тысяч продуктовых наборов малоимущим неработающим пожилым людям. По ее сведениям, выплачена компенсация стоимости горячего питания на 5192 детей. Кроме того, в рамках акции #МыВместе воронежские волонтеры Общероссийского народного фронта планируют раздать еще 28 тысяч продуктовых наборов пенсионерам.

Губернатор поблагодарил всех, кто помогает пожилым людям финансово, материально или собственным трудом и временем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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