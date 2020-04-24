В Воронеже из-за крупной аварии образовалась большая пробка

24 Апр 2020 2020-04-24T18:47:08+03:00

Одна изв двух "Жигулей" сильно покорежена. Фото: кадр с видео

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Случилось необычное в условиях режима всеобщей самоизоляции событие – улица Шишкова встала в большой пробке. Оказалось, что причиной ее стала авария. Видео ДТП разместили в паблике «Типичный Воронеж».

В поле зрения видеорегистратора попали двое «Жигулей» и «Лексус». Одна из отечественных машин сильно покорежена.

В региональном ГУ МВД сообщили, что около шести вечера инспекторы ГИБДД выехали на место аварии и сейчас разбираются, что там произошло.

На данный момент сервис «Яндекс.Пробки» показывает, что на участке улицы Шишкова скорость движения транспорта не превышает 5 км/час. В целом ситуацию на дорогах Воронежа напряженной не назовешь. Сервис оценивает пробки в 2 балла (при максимуме в 10).

Авария на улице Шишкова 24 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU