2020-04-24T18:03:30+03:00
Происшествия

В Воронежской области разбойник, напавший на старушку, оказался вором, которого искали два года

Теперь он может сесть на пять лет
Юрий КОЗЛОВ
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В Борисоглебске полицейские задержали 39-летнего местного жителя. Он напал на 68-летнюю женщину, пытаясь ее ограбить. Оперативники проверили разбойника по базам и выяснили, что он может быть причастен к краже из продуктового магазина в марте 2017 года. Тогда преступник отжал пластиковую дверь, залез внутрь и украл деньги и товар на общую сумму около 27 тысяч рублей. Но так как дело было в темное время суток, у полицейских были только косвенные доказательства в отношении мужчины, которого видели неподалеку местные жители.

- Задержанный признал свою вину в краже из магазина. Он рассказал, что после того, как унес деньги и товар, пошел к своей знакомой распивать алкоголь. Уголовное дело, по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» возобновили. Мужчину арестовали, ему грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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