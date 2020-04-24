В Воронеже легендарный экстремальный прыгун со скал вынужден работать грузчиком

24 Апр 2020 2020-04-24T18:22:23+03:00

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Легенда мирового хайдайвинга, призер чемпионата мира в этом виде спорта Артем Сильченко вынужден работать грузчиком, чтобы прокормить семью. Об этом спортсмен рассказал в интервью «РИА «Новости».

Сильченко сообщил, что планировал выступить на соревнованиях в Крыму 1 августа. Но из-за пандемии коронавируса не только их, но и всю Мировую серию по хайдайвингу отменили. А поскольку в прошлом году Артем показывал не очень хорошие результаты, его сняли с зарплаты в федерации. Параллельно с работой спортсмен старается как-то, пусть минимально, поддерживать форму.

- Действительно, Артем пока трудится грузчиком, - подтвердил двукратный олимпиский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин, хорошо знающий Сильченко. – Не исключено, что удастся решить вопрос о должности для него в городском управлении спорта, но пока он зарабатывает на жизнь для себя и семьи вот так.

Головокружительные прыжки Сильченко вынужден был сменить на работу грузчика.Фото: из личного архива Артема Сильченко.

ИСТОЧНИК KP.RU