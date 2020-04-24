Назначили нового руководителя департамента экономического развития Воронежской области

24 Апр 2020 2020-04-24T16:38:29+03:00

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Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении руководителем департамента экономического развития Воронежской области Данила Кустова. К своим обязанностям он приступит с 27 апреля.

Данил Кустов родился в 1981 году. Образование у него как раз для такой должности – он окончил экономический факультет ВГУ. Кустов работал в в агентствах регионального развития и привлечения инвестиций. В 2011 году он стал первым заместителем директора Агентства по инвестициям и государственно-частному партнерству Воронежской области. Затем занял пост первого заместителя директора Агентства по инвестициям и стратегическим проектам, а в 2015 году стал руководителем этой организации.

Прежний руководитель Анатолий Букреев, напомним, ушел с поста в конце марта 2019 года со скандалом. В Следственном комитете на него завели уголовное дело: якобы за счет бюджета чиновник оплачивал телефонные разговоры своих родственников. Впрочем, вскоре прокуратура потребовала закрыть дела. По мнению работников надзорного ведомства, состав преступления в действиях Букреева отсутствовал.

После ухода Букреева управление возглавлял в качестве и.о. Игорь Кумицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU