2020-04-24T16:21:49+03:00
Общество

В выходные дорожный ремонт в Воронеже продолжится на 15-ти улицах

На этих участках лучше не парковаться
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото мэрии Воронежафото мэрии Воронежа
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В период с 25 по 27 апреля в Воронеже работы по ремонту дорог продолжатся на 15 улицах. Причем трудиться дорожники будут не только ночью, но и днем. Поэтому будьте внимательны во время передвижений по городу на личном транспорте. Обращайте внимание на предупреждающие знаки и не паркуйте машины в зоне проведения работ.

Адреса, где пройдут работы:

- улица 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;

- улица 65 лет Победы (от улицы Независимости до площади Советов): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;

- улица 206-й Стрелковой дивизии (от улицы Лызлова до улицы Радостной): днём 25-27.04 - устройство верхнего слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА);

- улица Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;

- улица Арбатская: ночью 25-27.04 - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

- улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;

- улица Дубровина (от улицы Чебышев до стелы «Воронеж»): ночью 25-27.04 - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

- улица Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;

- улица Ленинградская: ночью 25-27.04 - фрезерование а/б покрытия;

- переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днём 25-27.04 - фрезерование а/б покрытия;

- улица Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;

- улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;

- площадь Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;

- улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днём 25-27.04 - поднятие люков, установка бортового камня;

- переулок Любы Шевцовой: днём 25-27.04 - разработка грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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