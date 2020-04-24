В Воронежской области пьяный водитель пытался убедить полицию в том, что машиной управлял его друг

24 Апр 2020 2020-04-24T16:10:44+03:00

На самом деле мужчина просто пересел на пассажирское сиденье

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В Борисоглебске суд приговорил мужчину к обязательным работам на 150 часов и лишению прав на два года за пьяную езду и попытку обмана сотрудников полиции. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

Инцидент произошел 10 января в 2.40 ночи. Правоохранители заметили мужчину, который пошатываясь вышел из ночного клуба. После этого он сел за руль ВАЗ-2106 и поехал. Автомобилист вилял из стороны в сторону. Тогда инспекторы начали преследование.

После остановки машины 23-летний водитель пересел на пассажирское сидение и попытался убедить сотрудников полиции, что автомобилем управлял его друг, который сбежал.

Но все действия мужчины снял видеорегистратор патрульного автомобиля. Кроме того, алкотестер показал 0,97 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В дежурной части выяснилось, что мужчину уже привлекали к ответственности за пьяную езду в июне 2018 года суд лишил его прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч. Но это не повлияло на местного жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU