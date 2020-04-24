В Воронеже определили, когда начнут строить новую инфекционную больницу
С 25 апреля в Воронеже возле БСМП № 8 начнут строить новую инфекционную больницу. Об этом сообщили областные власти.
- Абсолютно любой вопрос по строительству этого медучреждения должен решаться максимум за одни сутки. Рабочую группу проекта возглавит первый зампред областного правительства Виталий Шабалатов,- заявил губернатор Александр Гусев.
Напомним, сделать быстровозводимую инфекционную больницу главе региона порекомендовал президент. 250 мест в ней могут оборудовать за два месяца. Медучреждение планируется возвести по типовому проекту Министерства обороны России. Финансовую помощь окажет Минздрав.
ИСТОЧНИК KP.RU