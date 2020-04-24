2020-04-24T15:38:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже определили, когда начнут строить новую инфекционную больницу

Быстро возвести медучреждение порекомендовал губернатору президент
Юрий КОЗЛОВ
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После рекомендации президента быстро нашли место под новую инфекционную больницу и определили время начало строительства.После рекомендации президента быстро нашли место под новую инфекционную больницу и определили время начало строительства.Фото: kremlin.ru
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С 25 апреля в Воронеже возле БСМП № 8 начнут строить новую инфекционную больницу. Об этом сообщили областные власти.

- Абсолютно любой вопрос по строительству этого медучреждения должен решаться максимум за одни сутки. Рабочую группу проекта возглавит первый зампред областного правительства Виталий Шабалатов,- заявил губернатор Александр Гусев.

Напомним, сделать быстровозводимую инфекционную больницу главе региона порекомендовал президент. 250 мест в ней могут оборудовать за два месяца. Медучреждение планируется возвести по типовому проекту Министерства обороны России. Финансовую помощь окажет Минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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