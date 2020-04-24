Владимир Нетёсов: «Предприятиям сферы пассажирских перевозок области потребуется полномасштабная господдержка»
Законодательное собрание предложило исполнительным властям внедрить дополнительные меры по стабилизации ситуации в автотранспортном комплексе региона в период пандемии, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Инициативы были выработаны в рамках деятельности парламентского Совета по устойчивому развитию экономики.
Предварительно рекомендации были проработаны членами Комитета Воронежской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности под председательством Владимира Верзилина с представителями автотранспортного сообщества региона.
ИСТОЧНИК KP.RU