2020-04-24T15:33:24+03:00
Происшествия

Воронежец грабил салоны микрозаймов в арендованной у друга спортивной куртке

Выследили подозреваемого по записям с видеокамер
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
Изменить размер текста:

На улице Героев Сибиряков в Советском районе Воронежа задержали 29-летнего подозреваемого в совершении серии грабежей салонов микрозаймов. В дневное время вооруженный ножом злоумышленник требовал у операторов содержимое кассы и бесследно исчезал.

Чтобы найти грабителя, сотрудники уголовного розыска подробно изучили записи с камер видеонаблюдения. И выяснили, что, направляясь «на дело», злоумышленник каждый раз выходит из одного и того же дома. Как оказалось, в здании находилась строительная организация, где работал приятель подозреваемого. Молодой человек брал у друга спортивную куртку, в которой грабил салон, а потом возвращал одежду.

- В ходе личного досмотра подозреваемого были обнаружены перчатки и нож, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В отделе полиции он полностью признал свою вину и пояснил, что деньги потратил на возврат долгов своим знакомым.

Задержанный уже был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время оперативники устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Отдел по расследованию преступлений на территории Советского района СУ УМВД России по г. Воронежу возбудил уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого содержат в изоляторе временного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже из-за крупной аварии образовалась большая пробка
В Воронежской области разбойник, напавший на старушку, оказался вором, которого искали два года
В Воронеже легендарный экстремальный прыгун со скал вынужден работать грузчиком
Назначили нового руководителя департамента экономического развития Воронежской области
В выходные дорожный ремонт в Воронеже продолжится на 15-ти улицах
В Воронежской области пьяный водитель пытался убедить полицию в том, что машиной управлял его друг
Почти у половины зараженных коронавирусом в Воронежской области болезнь протекает без симптомов
В Воронежской области к 24 апреля умер восьмой пациент с предварительно подтвержденным коронавирусом
В Воронеже определили, когда начнут строить новую инфекционную больницу
Владимир Нетёсов: «Предприятиям сферы пассажирских перевозок области потребуется полномасштабная господдержка»
Воронежец грабил салоны микрозаймов в арендованной у друга спортивной куртке
В Воронеже перенесенный из-за коронавируса Платоновский фестиваль продлили на два дня
Стало известно, когда ожидается пик заболеваемости коронавирусом в Воронежской области
В Воронеже женщина сумела отбиться в суде от штрафа за нарушение режима самоизоляции
Под Воронежем у школы на родине Василия Пескова заложили яблоневый сад в виде домика
Воронежская управляющая компания на самоизоляции проводит онлайн-собрания собственников
В Воронеже рядом с детским садом нашли авиабомбу
В центре Воронежа грабитель попытался вынести из магазина парфюмерию и бытовую химию
С 1 июня из Воронежа можно будет улететь в Москву за 2199 рублей
Количество заказов SIM-карт Tele2 с доставкой на дом увеличилось в 5 раз
В Воронеже разрешили посещать пациентов в отделениях паллиативной помощи в период самоизоляции
Житель Воронежской области, перерезавший ножом горло сожительнице, пойдет под суд
В Воронежской области опрокинулся в кювет «Опель»: три человека попали в больницу