Воронежец грабил салоны микрозаймов в арендованной у друга спортивной куртке

24 Апр 2020 2020-04-24T15:33:24+03:00

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На улице Героев Сибиряков в Советском районе Воронежа задержали 29-летнего подозреваемого в совершении серии грабежей салонов микрозаймов. В дневное время вооруженный ножом злоумышленник требовал у операторов содержимое кассы и бесследно исчезал.

Чтобы найти грабителя, сотрудники уголовного розыска подробно изучили записи с камер видеонаблюдения. И выяснили, что, направляясь «на дело», злоумышленник каждый раз выходит из одного и того же дома. Как оказалось, в здании находилась строительная организация, где работал приятель подозреваемого. Молодой человек брал у друга спортивную куртку, в которой грабил салон, а потом возвращал одежду.

- В ходе личного досмотра подозреваемого были обнаружены перчатки и нож, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В отделе полиции он полностью признал свою вину и пояснил, что деньги потратил на возврат долгов своим знакомым.

Задержанный уже был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время оперативники устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Отдел по расследованию преступлений на территории Советского района СУ УМВД России по г. Воронежу возбудил уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого содержат в изоляторе временного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU