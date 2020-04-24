В Воронеже перенесенный из-за коронавируса Платоновский фестиваль продлили на два дня

24 Апр 2020 2020-04-24T15:36:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В пресс-службе правительства Воронежской области 24 апреля сообщили, что десятый Платоновский фестиваль пройдет с 14 по 28 сентября. Получается, что его продлили на два дня. Так как изначально дирекция фестиваля сообщала о закрытии 26 сентября.

Напомним, в конце марта объявили об отмене всех массовых мероприятий в Воронежской области до 1 июля 2020 года. Исключение не сделали и для такого масштабного события, как юбилейный Платоновский фестиваль.

Позже организаторы сообщили, что мероприятие переносится на осень 2020-го. Купленные билеты на спектакли и концерты будут действительны. Многие участники форума уже дали предварительное согласие на перенос своих выступлений.

Изначально Платоновфест должен был пройти в Воронеже с 5 по 21 июня. С его программой вы можете ознакомиться в нашем материале по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU