2020-04-24T15:36:00+03:00
Звезды

В Воронеже перенесенный из-за коронавируса Платоновский фестиваль продлили на два дня

Юбилейный фестиваль искусств должен состояться осенью этого года
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В пресс-службе правительства Воронежской области 24 апреля сообщили, что десятый Платоновский фестиваль пройдет с 14 по 28 сентября. Получается, что его продлили на два дня. Так как изначально дирекция фестиваля сообщала о закрытии 26 сентября.

Напомним, в конце марта объявили об отмене всех массовых мероприятий в Воронежской области до 1 июля 2020 года. Исключение не сделали и для такого масштабного события, как юбилейный Платоновский фестиваль.

Позже организаторы сообщили, что мероприятие переносится на осень 2020-го. Купленные билеты на спектакли и концерты будут действительны. Многие участники форума уже дали предварительное согласие на перенос своих выступлений.

Изначально Платоновфест должен был пройти в Воронеже с 5 по 21 июня. С его программой вы можете ознакомиться в нашем материале по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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