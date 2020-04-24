2020-04-24T14:44:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже женщина сумела отбиться в суде от штрафа за нарушение режима самоизоляции

Она доказала, что обратилась к стоматологу по острой боли
Олег КУЗНЕЦОВ
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В Центральном районном суде впервые оправдали фигуранта дела о нарушении режима самоизоляции.В Центральном районном суде впервые оправдали фигуранта дела о нарушении режима самоизоляции.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Центральном районном суде решили не привлекать к административной ответственности жительницу Воронежа, формально нарушившую режим самоизоляции.

Женщина вернулась из-за границы 29 марта. Как и все выезжавшие за пределы России, она должна была находиться дома 14 дней. Однако 9 апреля, на 11 день самоизоляции, она ушла из дома. Этот факт зафиксировал участковый и составил административный протокол, по которому женщине грозил штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Однако в суде жительнице Воронежа удалось доказать, что штрафовать ее не за что. Во-первых, 7 апреля она получила отрицательный результат по тесту на новый коронавирус. Во-вторых, из дома ей пришлось выйти не по собственной прихоти, а из-за того, что разболелся зуб. Женщина смогла предъявить документальные доказательства посещения стоматолога.

Напомним, прямо противоположная ситуация была у жителя Новоусманского района. 7 апреля члены комиссии, следящей за соблюдением режима самоизоляции, не застали дома 27-летнего жителя села Рождественская Хава. В конце марта он вернулся из Армении. Молодой человек заявил, что собирался посетить стоматолога по острой боли, однако до суда так к этому врачу не обратился. А, как известно, если, действительно, болит зуб, все отдашь, но либо вылечишь его, либо вырвешь. В итоге мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Той же суммы лишился 45-летний житель Калачеевского района. Его также после возвращения из-за рубежа обязали просидеть дома 14 дней, соблюдая режим самоизоляции. Однако днем мужчину заметили на одной из улиц пригорода Калача - села Заброды. А уже 13 апреля в Калачеевский районный суд направили административный материал на этого гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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