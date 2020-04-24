2020-04-24T14:31:47+03:00
Общество

Под Воронежем у школы на родине Василия Пескова заложили яблоневый сад в виде домика

Акцию приурочили к 90-летию со дня рождения знаменитого журналиста
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото предоставлено администрацией Новоусманского районафото предоставлено администрацией Новоусманского района
Изменить размер текста:

На родине Василия Пескова в поселке Воля в Новоусманском районе снова зашумит яблоневый сад. Его недавно по инициативе главы района Дмитрия Маслова заложили на территории местной Тресвятской школы. Такой сад был здесь когда-то давно, но был утрачен.

29 саженцев расположили таким образом, что со временем подросшие деревья образуют фигуру – домик, которую можно будет видеть с высоты. Это символ того, что поселок Воля – вторая родина Василия Пескова.

- Мы решили посадить здесь именно яблони, и решение это связано с биографией Василия Михайловича, - рассказала директор Тресвятской ООШ Татьяна Безгина. - Песковы переехали из Орлово в Волю на улицу Дружбы, разбили у дома красивый сад. Василий Михайлович посадил там свою яблоню. Он за ней очень бережно ухаживал, и уже потом, когда приезжал из своих поездок, всегда интересовался, мол, как там моя яблоня. И её прозвали в народе «Васяткиной». Она, кстати, по сегодняшний день жива.

Идея возрождения сада возникла в 2019 году во время открытия мемориальной доски Василию Пескову в селе. А саму акцию приурочили к 90-летию со дня рождения журналиста, которое отмечалось в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «90 лет Василию Пескову»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже из-за крупной аварии образовалась большая пробка
В Воронежской области разбойник, напавший на старушку, оказался вором, которого искали два года
В Воронеже легендарный экстремальный прыгун со скал вынужден работать грузчиком
Назначили нового руководителя департамента экономического развития Воронежской области
В выходные дорожный ремонт в Воронеже продолжится на 15-ти улицах
В Воронежской области пьяный водитель пытался убедить полицию в том, что машиной управлял его друг
Почти у половины зараженных коронавирусом в Воронежской области болезнь протекает без симптомов
В Воронежской области к 24 апреля умер восьмой пациент с предварительно подтвержденным коронавирусом
В Воронеже определили, когда начнут строить новую инфекционную больницу
Владимир Нетёсов: «Предприятиям сферы пассажирских перевозок области потребуется полномасштабная господдержка»
Воронежец грабил салоны микрозаймов в арендованной у друга спортивной куртке
В Воронеже перенесенный из-за коронавируса Платоновский фестиваль продлили на два дня
Стало известно, когда ожидается пик заболеваемости коронавирусом в Воронежской области
В Воронеже женщина сумела отбиться в суде от штрафа за нарушение режима самоизоляции
Под Воронежем у школы на родине Василия Пескова заложили яблоневый сад в виде домика
Воронежская управляющая компания на самоизоляции проводит онлайн-собрания собственников
В Воронеже рядом с детским садом нашли авиабомбу
В центре Воронежа грабитель попытался вынести из магазина парфюмерию и бытовую химию
С 1 июня из Воронежа можно будет улететь в Москву за 2199 рублей
Количество заказов SIM-карт Tele2 с доставкой на дом увеличилось в 5 раз
В Воронеже разрешили посещать пациентов в отделениях паллиативной помощи в период самоизоляции
Житель Воронежской области, перерезавший ножом горло сожительнице, пойдет под суд
В Воронежской области опрокинулся в кювет «Опель»: три человека попали в больницу