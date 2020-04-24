Под Воронежем у школы на родине Василия Пескова заложили яблоневый сад в виде домика

24 Апр 2020 2020-04-24T14:31:47+03:00

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На родине Василия Пескова в поселке Воля в Новоусманском районе снова зашумит яблоневый сад. Его недавно по инициативе главы района Дмитрия Маслова заложили на территории местной Тресвятской школы. Такой сад был здесь когда-то давно, но был утрачен.

29 саженцев расположили таким образом, что со временем подросшие деревья образуют фигуру – домик, которую можно будет видеть с высоты. Это символ того, что поселок Воля – вторая родина Василия Пескова.

- Мы решили посадить здесь именно яблони, и решение это связано с биографией Василия Михайловича, - рассказала директор Тресвятской ООШ Татьяна Безгина. - Песковы переехали из Орлово в Волю на улицу Дружбы, разбили у дома красивый сад. Василий Михайлович посадил там свою яблоню. Он за ней очень бережно ухаживал, и уже потом, когда приезжал из своих поездок, всегда интересовался, мол, как там моя яблоня. И её прозвали в народе «Васяткиной». Она, кстати, по сегодняшний день жива.

Идея возрождения сада возникла в 2019 году во время открытия мемориальной доски Василию Пескову в селе. А саму акцию приурочили к 90-летию со дня рождения журналиста, которое отмечалось в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU