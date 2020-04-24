Воронежская управляющая компания на самоизоляции проводит онлайн-собрания собственников

24 Апр 2020 2020-04-24T13:49:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый способ работы в условиях самоизоляции нашли сотрудники одной из воронежских УК. Не дожидаясь окончания эпидемии и снятия ограничений на проведение массовых мероприятий, они выступили с инициативой организации общих собраний в формате онлайн-совещаний. Первая такая встреча прошла на днях и вызвала интерес у жильцов. Те, кто смог наладить связь через интернет, приняли в ней участие, остальные – имеют возможность посмотреть запись.

Как рассказали в пресс-центре ЖКХ, опыт вызвал только положительные отзывы среди жильцов и может быть полезен на будущее, даже после снятия ограничительных мер.

- Благодаря такой трансляции все участники собрания хорошо слышат спикера и могут задать свои вопросы, не рискуя, что их не услышат за шумом, который обычно сопровождает большое собрание народа, - отметили в пресс-центре ЖКХ. – Кроме того, это удобно для зимы и холодного периода года, когда проводить собрания на улице просто некомфортно для участников.

ИСТОЧНИК KP.RU