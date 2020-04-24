С 1 июня из Воронежа можно будет улететь в Москву за 2199 рублей

24 Апр 2020 2020-04-24T13:11:12+03:00

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Воронежцы с 1 июня смогут улететь в Москву и Санкт-Петербург за довольно недорогую цену. О возобновлении рейсов лоукостера «Победа» сообщили на официальной странице нашего аэропорта в Фейсбуке.

Напомним, ранее перелеты этого авиаперевозчика были запланированы на конец марта, но из-за пандемии коронавируса они были отменены. Все же 1 июня есть надежда, что режим самоизоляции смягчат, а эта болезнь до обеих столиц добралась раньше, чем до регионов, значит, по идее, ее вспышка должна быстрее и закончиться.

Если развитие ситуации по коронавируса пойдет по хорошему сценарию, в Москву с 1 июня можно будет улететь за 2199 рублей, а если возьмете обратный билет – за 2698. В Санкт-Петербург расценки соответственно – 2699 и 3198 рублей.

Из столицы самолеты будут брать курс на Воронеж в 16.20, в нашем аэропорту они приземлятся в 17.35. В обратный путь лайнеры будут отправляться в 18.05, а в 19.15 - садиться в аэропорту Внуково. Рейсы будут выполняться во все дни недели.

В Санкт-Петербург самолеты будут летать только по понедельникам и пятницам. В северную столицу они отправятся в 19.40, а доберутся они туда в 21.40. А вот программа полетов из Питера в Воронеж более обширна. По понедельникам и пятницам лайнеры будут вылетать в столицу Черноземья и приземляться там в 19.10, по вторникам, четвергам и субботам время пути будет такое – с 17.50 до 19.50.

В обе столицы будут летать самолеты Boeing-737-800.

ИСТОЧНИК KP.RU