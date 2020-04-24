В Воронеже разрешили посещать пациентов в отделениях паллиативной помощи в период самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T12:26:44+03:00

Так как это посещение может оказаться последним для человека

Изменить размер текста: A A

Во время режима всеобщей самоизоляции пациенты или родственники, ухаживающие за тяжелобольными, могут обратиться по телефону в регистратуру поликлиники по месту жительства и вызвать специалиста по паллиативной помощи на дом. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Однако такая схема работает, если у пациентам есть паллиативный статус. Если же потребность в такой помощи появилась недавно, то вначале необходимо вызвать на дом участкового терапевта или врача общей практики. Он предоставит сведенья на врачебную комиссию, которая и установит соответствующий статус.

Взрослым и детям паллиативную помощь на дому оказывают 24 выездные патронажные службы, из которых одна – детская. Чтобы специалист выехал на дом к пациенту, накануне его родственникам нужно обратиться в регистратуру поликлиники и подать заявку на вызов. Выездная бригада проконсультирует пациента, а также обучат родственников уходу за больным. При наличии показаний паллиативных больных на дому обеспечивают медоборудованием – аппаратам ИВЛ, откашливателем, кислородным концентратором и другими, - уточнили в облздраве.

Кстати в отделение паллиативной медпомощи областного онкодиспансера разрешены посещения «лежачих» пациентов. Так как это посещение может оказаться последним для пациента. Нужно только, чтобы заведующий отделением выписал пропуск. Посетителю предлагают маску, одноразовый халат, бахилы. Затем нужно обработать руки антисептиком и надеть медицинские перчатки.

В 2019 году в амбулаторных условиях паллиативную помощь получили более 12,4 тысячи взрослых пациентов. На дом сотрудниками выездных патронажных служб выполнено 20, 6 тысяч посещений.

ИСТОЧНИК KP.RU