Житель Воронежской области, перерезавший ножом горло сожительнице, пойдет под суд

24 Апр 2020 2020-04-24T12:16:10+03:00

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34-летний житель Новоусманского района сядет на скамью подсудимых за убийство своей 36-летней сожительницы. По версии следствия, 6 февраля 2020 года в доме на улице Первомайской совхоза Масловский Новоусманского района между сожителями во время совместного распития спиртных напитков возникла ссора. В ее ходе мужчина несколько раз ударил гражданскую супругу ножом в область шеи. От полученных ранений она скончалась на месте.

- Обвиняемый свою вину в совершении убийства сожительницы признал частично. По ходатайству следователя, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области.

Следователи уточнили, что подсудимый уже имеет судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, разбой и грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU