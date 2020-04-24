В Воронежской области опрокинулся в кювет «Опель»: три человека попали в больницу
Полицейские проводят проверку
Авария произошла вечером в четвергФото: из архива «КП»
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В четверг, 23 апреля, на дороге в Грибановском районе водитель автомобиля «Опель Кадет», 45-летний житель Бобровского района, не справился с управлением и допустил съезд машины на обочину. После этого иномарка опрокинулась.
В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили сам водитель и два его пассажира, мужчины в возрасте 25 и 32 лет, оба жители города Борисоглебска.
По факту аварии в полиции проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU