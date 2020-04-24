2020-04-24T12:32:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В воронежской больнице «Электроника» заподозрили коронавирус у 9 медиков и 11 пациентов

Пока состояние у них не тяжелое
Юрий КОЗЛОВ
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20 человек в больнице "Электроника" ждут результатов еще одних анализов.20 человек в больнице "Электроника" ждут результатов еще одних анализов.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Целый корпус больницы «Электроника» изолировали из-за того, что там подозревают вспышку коронавируса. Первые тесты на эту болезнь были положительными у девяти медицинских работников и 11 пациентов. Информацию подтвердили в областном оперативном штабе.

Состояние всех 20 человек удовлетворительное, тяжелых больных среди них нет. Окончательно коронавирус должен быть подтвержден после получения результатов вторых анализов, их пока нет.

Напомним, схожая ситуация случилась в Калачеевской районной больнице. Туда попал 29-летний мужчина с пневмонией, у которого потом подтвердился коронавирус. Терапевтический корпус больницы изолировали, взяли 300 проб у медиков и пациентов. К счастью, никто из них не заразился.

В Воронежской области коронавирус обнаружили у 291 человека. 63 из них лечатся на дому. У них болезнь протекает в легкой форме. 335 человек лежат в медучреждениях с подозрением на коронавирус. Под домашним наблюдением находятся еще 2954 жителя области. 38 человек выздоровели, семеро умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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