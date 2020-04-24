В воронежской больнице «Электроника» заподозрили коронавирус у 9 медиков и 11 пациентов

24 Апр 2020 2020-04-24T12:32:08+03:00

20 человек в больнице "Электроника" ждут результатов еще одних анализов. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Пока состояние у них не тяжелое

Изменить размер текста: A A

Целый корпус больницы «Электроника» изолировали из-за того, что там подозревают вспышку коронавируса. Первые тесты на эту болезнь были положительными у девяти медицинских работников и 11 пациентов. Информацию подтвердили в областном оперативном штабе.

Состояние всех 20 человек удовлетворительное, тяжелых больных среди них нет. Окончательно коронавирус должен быть подтвержден после получения результатов вторых анализов, их пока нет.

Напомним, схожая ситуация случилась в Калачеевской районной больнице. Туда попал 29-летний мужчина с пневмонией, у которого потом подтвердился коронавирус. Терапевтический корпус больницы изолировали, взяли 300 проб у медиков и пациентов. К счастью, никто из них не заразился.

В Воронежской области коронавирус обнаружили у 291 человека. 63 из них лечатся на дому. У них болезнь протекает в легкой форме. 335 человек лежат в медучреждениях с подозрением на коронавирус. Под домашним наблюдением находятся еще 2954 жителя области. 38 человек выздоровели, семеро умерли.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU