В лесу под Воронежем нашли огромный тайник с наркотиком

24 Апр 2020 2020-04-24T11:05:21+03:00

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области и ОМВД России по Рамонскому району совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Московской области в городе Орехово-Зуево задержали 32-летний житель Московской области по подозрению в сбыте наркотических средств.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, на территории промышленной зоны – в лесу в Рамонском районе – обнаружили тайник из 13 пакетов с расфасованным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик мефедрон. Общий вес свертков составил около 1300 граммов.

- Следственным отделением ОМВД России по Рамонскому району возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в особо крупном размере», - рассказали в пресс-службе полиции.

Фигуранта заключили под стражу. Теперь полицейские устанавливают каналы сбыта запрещенных веществ и проверяют подозреваемого на причастность к иным эпизодам преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU