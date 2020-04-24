В выходные в Воронеже потеплеет и пройдет гроза

24 Апр 2020 2020-04-24T09:28:07+03:00

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Долгожданное потепление обещают воронежцам в субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля. Как говорят прогнозы, в выходные днем будет 17 градусов выше нуля, ночью – 8-10 с плюсом. Все два дня в городе и по области ожидаются кратковременные дожди, а местами прогремит весенняя гроза.

Однако уже в понедельник, 27 апреля, тепло снова отступит: температура опустится до отметки в 10 градусов, а дожди продолжатся. Прохлада, по прогнозам, сохранится до середины новой недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU