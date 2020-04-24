Воронежских курсантов, которые готовились в Москве к параду Победы, проверяют на коронавирус

24 Апр 2020 2020-04-24T09:06:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцы обеспокоились тем, что стало известно о приезде курсантов и офицеров военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина из Москвы. Они должны были участвовать в параде 9 мая, который из-за угрозы коронавируса был отменен.

Всех, кто приехал из столицы, больше всего в стране охваченной эпидемией, воронежцы рассматривают как возможных разносчиков страшной болезни. Поэтому по городу поползли тревожные слухи.

Корреспонденты «КП-Воронеж» попросили представителя академии рассказать, есть ли среди военных зараженные коронавирусом.

- Действительно, в начале этой недели на специальном железнодорожном эшелоне в Воронеж прибыли около тысячи наших курсантов и офицеров, - рассказал Андрей Еремин, заместитель начальника академии по военно-политической работе. - Всех их разместили в отдельных казармах. Режим самоизоляции для них действует так же, как и для других граждан, только еще строже, - выходить они никуда не могут. По предварительным данным, все чувствуют себя хорошо. У них берут тесты на коронавирус, ждем их результатов

ИСТОЧНИК KP.RU