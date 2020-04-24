Полтора миллиона сеянцев сосны выращивают в лесном «детском саду» под Воронежем

24 Апр 2020 2020-04-24T08:30:12+03:00

Их высадят на место сгоревших десять лет назад лесов

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В тепличном комплексе Воронежского лесопожарного центра взошли первые ростки сосны. Месяц назад в полтора миллиона ячеек высадили семена – крылатки. Всхожесть их составила больше 96%. Эти сеянцы сосен с закрытой корневой системой посадят наряду с березами на участки, где в 2010 году сгорел лес. Для предупреждения пожаров лесники теперь практикуют посадку смешанных лесов – сосны и березы.

Но предварительно всходы перенесут на площадки для закаливания. А освободившиеся теплицы отдадут под посев берез.

- Сейчас в одной из четырех теплиц комплекса подрастают посеянные в прошлом году березки. А летом, после сбора свежих семян, сотрудники комплекса планируют посеять новую партию и вырастить более 500 тысяч сеянцев березы, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU