2020-04-23T20:47:34+03:00
Звезды

Библио-эстафета «Темная ночь-2020»: воронежцы будут собирать самолетики и танки

В рамках «Библионочи» местные учреждения проведут четырехчасовой эфир с мастер-классами и викторинами
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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«Библионочь-2020» из-за режима самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, пройдет в онлайн формате. Она будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной. Библиотеки Воронежа подготовили насыщенную четырехчасовую программу. 25 апреля с 19.00 до 23.00 в соцсети в Вконтакте https://vk.com/libraryvrn пройдет онлайн-эстафета «Темная ночь».

На мастер-классе «Орудие Победы своими руками» воронежцы смогут клеить из бумаги самолетики и танки. Все желающие смогут поделиться в эфире фотографией своих работ. А во время мастер-класса «РУконструкция боя» воронежцы смогут из обувной коробки, трех втулок, песка, веточек, фольги, клея и красок воспроизведут одно из сражений из книги Шолохова «Они сражались за Родину».

Приготовили для горожан и интерактивы. Почитайте накануне Твардовского – чтобы блеснуть в викторине «Тёркин в вопросах и ответах». Квиз «Докопались» поможет узнать интересные факты из архивных документов Воронежской истории, отрывков из литературных произведений о войне и картин о военном Воронеже. А еще участников прямого эфира ждет онлайн-путешествие «По военному Воронежу с Гордейчевым».

- Также в эфир придут интересные гости: реконструкторы, поэты. Мастер-классы будут доступны в видеозаписях. Кроме того, участники эстафеты смогут присоединиться к Всероссийским акциям #75словПобеды и #бессмертныйполкдома. Можно поделиться видеозаписями о своем герое с хэштегами #75словПобеды и #бессмертныйполкдома, они станут доступными в рамках Всероссийского марафона «Память нашей Победы», - сообщили организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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