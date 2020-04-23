В Воронежской области водитель КамАЗа попался сотрудникам ГИБДД пьяным за рулем

23 Апр 2020 2020-04-23T20:18:49+03:00

Теперь ему грозит штраф и лишение прав

Изменить размер текста: A A

В Россоши во время рейда по выявлению пьяных водителей сотрудники ГИБДД поймали мужчину на КамАЗе в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа» в четверг, 23 апреля.

Рейд проходил 22 апреля. За несколько часов инспекторы остановили и проверили более 30 водителей.

А в 8.20 у одного из домов по улице 50 лет СССР сотрудник ДПС остановил КамАЗ под управлением 51-летнего жителя Белгородской области. У мужчины были внешние признаки опьянения. Водителю предложили пройти освидетельствование. Прибор показал результат равный 0,21 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По данному факту был составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, при проверке водителя выяснилось, что за 20 лет водительского стажа мужчина дважды привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU