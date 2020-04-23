В Воронежской области 23 апреля изолировали еще 15 человек с подозрением на коронавирус
23 апреля к 20.00 в медорганизациях Воронежской области изолированы уже 335 человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. За день до этого в больницах с подозрением на Covid-19 лежало 320 человек. Таким образом, прибавилось еще 15 пациентов.
Увеличилось снова и число людей под домашним наблюдением с 2 668 до 2954.
Диагноз подтвердился у 261 жителя региона. Так, 23 апреля положительные анализы еще 25 пациентам. Шестеро из них прибыли из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Среди них оказался 3-летний ребенок. Вылечились 38. Семеро скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU