2020-04-23T20:06:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области 23 апреля изолировали еще 15 человек с подозрением на коронавирус

Под наблюдением на дому остаются еще 2954 местных жителя
Юлия ДИДЕНКО
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23 апреля к 20.00 в медорганизациях Воронежской области изолированы уже 335 человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. За день до этого в больницах с подозрением на Covid-19 лежало 320 человек. Таким образом, прибавилось еще 15 пациентов.

Увеличилось снова и число людей под домашним наблюдением с 2 668 до 2954.

Диагноз подтвердился у 261 жителя региона. Так, 23 апреля положительные анализы еще 25 пациентам. Шестеро из них прибыли из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Среди них оказался 3-летний ребенок. Вылечились 38. Семеро скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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