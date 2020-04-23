В Воронеже с 23 на 24 апреля проведут ремонт дорог на 14 улицах

23 Апр 2020 2020-04-23T19:44:45+03:00

Водителей просят не оставлять свои автомобили на проезжей части

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В ночь на пятницу и днем 24 апреля в Воронеже продолжится масштабный ремонт дорог по национальному проекту. Работы пройдут на 14 улицах.

На улице 206-й Стрелковой дивизии планируется приступить к укладке верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Новый объект - переулок Мало-Московский, где планируется приступить к фрезерованию покрытия.

Также работы проведут на:

улице 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА);

улице 65 лет Победы (от улицы Независимости до площади Советов): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

улице 206-й Стрелковой дивизии (от улицы Лызлова до улицы Радостной): ночью 24.04 - устройство верхнего слоя из ЩМА;

улице Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

улице Арбатская: ночью 24.04 - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

улице Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

улице Дубровина (от улицы Чебышев до стелы «Воронеж»): ночью 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

улице Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

улице Ленинградская: ночью 24.04 - фрезерование а/б покрытия;

переулке Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днём 24.04 - фрезерование а/б покрытия;

улице Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

улице Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

площади Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;

улице Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА.

Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации. Администрация городского округа приносит воронежцам извинения за временные неудобства и просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах производства работ.

ИСТОЧНИК KP.RU