В Воронеже с 23 на 24 апреля проведут ремонт дорог на 14 улицах
В ночь на пятницу и днем 24 апреля в Воронеже продолжится масштабный ремонт дорог по национальному проекту. Работы пройдут на 14 улицах.
На улице 206-й Стрелковой дивизии планируется приступить к укладке верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Новый объект - переулок Мало-Московский, где планируется приступить к фрезерованию покрытия.
Также работы проведут на:
улице 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА);
улице 65 лет Победы (от улицы Независимости до площади Советов): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;
улице 206-й Стрелковой дивизии (от улицы Лызлова до улицы Радостной): ночью 24.04 - устройство верхнего слоя из ЩМА;
улице Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;
улице Арбатская: ночью 24.04 - устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;
улице Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;
улице Дубровина (от улицы Чебышев до стелы «Воронеж»): ночью 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;
улице Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;
улице Ленинградская: ночью 24.04 - фрезерование а/б покрытия;
переулке Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днём 24.04 - фрезерование а/б покрытия;
улице Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;
улице Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;
площади Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА;
улице Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днём 24.04 - подготовительные работы под устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА.
Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации. Администрация городского округа приносит воронежцам извинения за временные неудобства и просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах производства работ.
ИСТОЧНИК KP.RU