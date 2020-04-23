Воронежская компания выплатила долг по зарплате 423 сотрудникам

23 Апр 2020 2020-04-23T18:47:51+03:00

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Воронежская компания ЗАО «Русавиаинтер» имело задолженность по выплате заработной платы перед 423 работниками на сумму более 42 млн. рублей за период с декабря 2019 года по март 2020 года. После вмешательства прокуратуры долг был выплачен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду,

В отношении компании авиадизайна возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Предприятие привлекли к ответственности и назначили штраф в 40 тысяч рублей.

Кроме того, материалы для возбуждения уголовного дела о долгах перед работниками были направлены в следственный отдел.

23 апреля трудовые права работников были восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU