В Воронеже пенсионер на иномарке врезался в грузовик
Водитель «ГАЗели» был легко ранен[фото]
У "Датсуна" снесено крыло.Фото: Максим Русаков.
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23 апреля в 12.10 у дома № 109 на улице Острогожской Советского района случилось ДТП.
- Столкнулись автомобиль «Датсун-он-до», которым управлял 77-летний мужчина, и «ГАЗ-33021». Шофер небольшого грузовика попал в больницу. Ему оказали первую помощь и отпустили домой. Кто прав, кто виноват в аварии, пока говорить рано. В этом предстоит разобраться специалистам, работающим на месте аварии, - сообщили в городском отделе пропаганды регионального УГИБДД УМВД.
Водитель грузовика попал в больницу.Фото: Максим Русаков.
ИСТОЧНИК KP.RU