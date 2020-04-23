2020-04-23T18:22:55+03:00
Происшествия

В Воронеже пенсионер на иномарке врезался в грузовик

Водитель «ГАЗели» был легко ранен[фото]
Юрий КОЗЛОВ
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У "Датсуна" снесено крыло.У "Датсуна" снесено крыло.Фото: Максим Русаков.
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23 апреля в 12.10 у дома № 109 на улице Острогожской Советского района случилось ДТП.

- Столкнулись автомобиль «Датсун-он-до», которым управлял 77-летний мужчина, и «ГАЗ-33021». Шофер небольшого грузовика попал в больницу. Ему оказали первую помощь и отпустили домой. Кто прав, кто виноват в аварии, пока говорить рано. В этом предстоит разобраться специалистам, работающим на месте аварии, - сообщили в городском отделе пропаганды регионального УГИБДД УМВД.

Водитель грузовика попал в больницу. Фото: Максим Русаков.

Водитель грузовика попал в больницу.Фото: Максим Русаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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