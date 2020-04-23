Жителя Воронежской области будут судить за попытку сбить сотрудника полиции

23 Апр 2020 2020-04-23T18:19:44+03:00

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Лискинская прокуратура отправила в суд уголовное дело на 48-летнего местного жителя, который на машине попытался сбить полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 23 апреля.

По версии следствия, в августе 2019 года на улице Октябрьской полицейский попытался остановить автомобиль «KIA Cerato». Машиной управлял мужчина, которого подозревали в совершении преступления. Но водитель требования проигнорировал и поехал прямо на правоохранителя. К счастью, он успел отпрыгнуть.

Однако мужчина успел получить удар корпусом автомобиля по руке. Медики диагностировали перелом пястной кости. Водитель с места преступления скрылся. Его личность установили. А затем мужчину задержали.

Уголовное дело направлено в Лискинский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU