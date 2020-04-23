В Воронеже начали косить траву и восстанавливать газоны
В Воронеже продолжается благоустройство города после зимы. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа» в четверг, 23 апреля.
Так, на улице Транспортной и проспекте Труда уже начали покос травы.
- Четких сроков начала покоса не существует – на это влияют погодные условия. Как только покров достигает высоты 10 сантиметров, комбинат приступает к работам. Срезанную зелень собирают в мешки и вывозят, - пояснили в мэрии.
Кроме того, в городе восстанавливают газонную часть на магистральных и второстепенных улицах. А именно: на Московском проспекте, Лизюкова, Хользунова, Владимира Невского, бульваре Победы, а также 45-й Стрелковой Дивизии.
ИСТОЧНИК KP.RU