2020-04-23T17:46:26+03:00
Общество

В Воронеже начали косить траву и восстанавливать газоны

Город благоустраивают после зимы
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: мэрия Воронежа.Фото: мэрия Воронежа.
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В Воронеже продолжается благоустройство города после зимы. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа» в четверг, 23 апреля.

Так, на улице Транспортной и проспекте Труда уже начали покос травы.

- Четких сроков начала покоса не существует – на это влияют погодные условия. Как только покров достигает высоты 10 сантиметров, комбинат приступает к работам. Срезанную зелень собирают в мешки и вывозят, - пояснили в мэрии.

Кроме того, в городе восстанавливают газонную часть на магистральных и второстепенных улицах. А именно: на Московском проспекте, Лизюкова, Хользунова, Владимира Невского, бульваре Победы, а также 45-й Стрелковой Дивизии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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