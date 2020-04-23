2020-04-23T17:36:40+03:00
Общество

Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает в дом по другим правилам

Компания создала особое digital-пространство: здесь можно общаться и интересно проводить время, когда реальные встречи невозможны
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В «Доме по другим правилам» Tele2 пройдут лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры. Стратегическим партнером проекта стал Государственный Эрмитаж, который проведет виртуальные экскурсии по музею. Зайти «в гости» в онлайн-дом оператора может любой человек, весь контент доступен бесплатно и без дополнительных условий. Таким образом Tele2 поможет людям вести интересную жизнь даже в условиях самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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