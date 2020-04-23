2020-04-23T17:29:14+03:00
Происшествия

Воронежец ограбил знакомого из-за женщины

Мужчина украл деньги и банковскую карту
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже конфликт между мужчинами из-за женщины закончился уголовным делом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 23 апреля.

Инцидент произошел 22 апреля в 1.40 на улице Богдана Хмельницкого. 49-летний воронежец подошел к своему 45-летнему знакомому, ударил его и повалил на землю. После этого он забрал у потерпевшего деньги в сумме 4800 рублей и банковскую карту, предварительно уточнив пин-код у владельца.

Пока грабитель шел к банку, чтобы обналичить деньги, мужчина заблокировал карту по телефону и сообщил о нападении в полицию.

Мужчину быстро задержали. В отделе полиции он признал вину и рассказал, что с потерпевшим у них давний конфликт из-за женщины, таким способом он решил отомстить.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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