Воронежец ограбил знакомого из-за женщины
В Воронеже конфликт между мужчинами из-за женщины закончился уголовным делом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 23 апреля.
Инцидент произошел 22 апреля в 1.40 на улице Богдана Хмельницкого. 49-летний воронежец подошел к своему 45-летнему знакомому, ударил его и повалил на землю. После этого он забрал у потерпевшего деньги в сумме 4800 рублей и банковскую карту, предварительно уточнив пин-код у владельца.
Пока грабитель шел к банку, чтобы обналичить деньги, мужчина заблокировал карту по телефону и сообщил о нападении в полицию.
Мужчину быстро задержали. В отделе полиции он признал вину и рассказал, что с потерпевшим у них давний конфликт из-за женщины, таким способом он решил отомстить.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU